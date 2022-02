Stjerne i unåde: Sloges med holdkammerat

Lyon offentliggjorde fredag aften deres trup til lørdagens brag med OGC Nice, og her var der især en overraskelse. Stjernespilleren Jerome Boateng var således ikke at finde blandt manager Peter Bosz udvalgte.

Og ifølge L’Equipe skyldes det ikke en skade eller lignende. Det skyldes i stedet flere forskellige ting, blandt andet en “slåskamp” med eks-holdkammeraten Bruno Guimaraes for et par uger siden.

Først og fremmest er der Jerome Boatengs præstationer på banen. Den tidligere Bayern München-stjerne har ganske enkelt ikke levet op til forventningerne, og hans indsatser lever ikke op til hans ry.

Men derudover er der også spillerens opførsel over for holdkammeraterne og træneren.

Efter sidste uges nederlag til AS Monaco havnede Jerome Boateng i en ikke-produktiv diskussion med cheftræner Peter Bosz om taktikken, men den blev hurtigt afsluttet af træneren.

Peter Bosz har taget konsekvensen. Foto: DAVID W CERNY/Ritzau Scanpix

Derudover skal den 33-årige tysker have været meget kritisk over for flere af sine holdkammeraters præstationer, mens han ikke har været modtagelig over for kritik af sine egne præstationer.

Det resulterede blandt andet i, at Jerome Boateng for nogle uger havnede i en infight med den brasilianske midtbanespiller Bruno Guimaraes, efter at brasilianeren havde sagt noget. Holdkammerater måtte adskille de to.

Siden er Bruno Guimaraes skiftet til Newcastle i en stor millionhandel.

Men Jerome Boateng er altså stadig at finde hos Lyon, hvor han dog ikke får spilletid i lørdagens kamp mod OGC Nice. I stedet ventes midtbanespilleren Thiago Mendes at starte i midterforsvaret.