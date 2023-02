Stjerne tog på McD: Træneren reagerer

De fleste har prøvet det.

Sulten melder sig en sen aften i byen, og kalorier med fedt og salt føles som det mest tillokkende valg. Så er spørgsmålet bare, om man er til Burger King eller McDonald's. Eller noget helt tredje.

PSG-stjernen Neymar er en McDonald's-mand. Onsdag aften, dagen efter Champions League-nederlaget til Bayern München, tog Neymar på McDonald's i Paris.

Det skete blot et døgn efter, at angrebskollegaen Kylian Mbappé havde opfordret holdkammeraterne til at leve og spise sundt frem mod returopgøret mod Bayern 8. marts.

Neymars træner, Christophe Galtier, har talt med Neymar om brasilianerens McDonald's-tur. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

PSG-træner Christophe Galtier har forholdt sig til Neymar og Kylian Mbappés modsatrettede opførsel.

- Jeg vil ikke associere Kylians ord med billedet af Neymar på en fastfood-restaurant, sagde Galtier fredag ifølge CBS SPORT.

- Jeg har talt med Neymar og fortalt ham, hvad jeg synes, lyder det videre fra den franske træner.

Annonce:

Før fastfood-besøget onsdag aften havde Neymar deltaget i pokerturneringen European Poker Tour.

Neymar spillede med mere end 75.000 kroner i puljen onsdag aften til European Poker Tour. Foto: PokerStars

En aften med chips og pokerfjæs er ifølge Galtier ikke noget problem.

- Han har retten til at spille poker på sin fridag. Det elsker han.

- Men jeg har dog fortalt ham, hvad jeg synes om det billede, der kom ud (fra McDonald's-turen, red.). Det ligger helt fast.

Fastfood-eventyr eller ej... Neymar og resten af PSG-mandskabet står over for en svær opgave, når de tager til sydtyske München 8. marts.

Her skal de vinde med to mål for at spille sig direkte videre i Champions League.