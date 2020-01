Stjerne vil væk: Storklubber jagter ham

Der er kamp om Edinson Cavanis underskrift.

Den farlige uruguayanske angriber vil væk fra Paris Saint-Germain, og flere europæiske storklubber kæmper nu om bomberens gunst.

Hans nuværende arbejdsgiver, Paris Saint-Germain, bekræftede søndag, at Atlético Madrid havde afgivet et bud på Cavani.

I den fransk hovedstad har Cavani mistet sin plads og er bare startet inde fire gange i ligaen i denne sæson. Træner Thomas Tuchel foretrækker Mauro Icardi, Kylian Mbappé og Neymar i front, og det har fået Cavani til at søge væk.

- Det er sandt, at han har bedt om at få lov til at forlade klubben, sagde Paris’ sportsdirektør, Leonardo, efter søndagens sejr over Lorient i pokalturneringen.

Edinson Cavani (i midten) er træt af at sidde på bænken i Paris og vil væk. Foto: Bertrand Guay

32-årig Cavanis aftale med PSG udløber efter denne sæson. Atlético Madrid håber at kunne få ham for lige under 100 mio. kr., men det har Paris foreløbig afvist.

De vil have en del mere, og prisen kan meget vel stige, for flere klubber har meldt sig på banen.

Frank Lampard brugte mandag en pressekonference til at rose Edinson Cavani.

Ifølge Chelsea-manageren vil Cavani kunne sparke London-klubben i Champions League, og The Times skriver, at Chelsea er klar til at tilbyde den sydamerikanske skarpretter en kontrakt frem til sommeren 2021.

Ifølge Manchester Evening News kan Manchester United også være i spil. Klubben er opmærksom på Cavanis situation i Paris og mangler selv en farlig angriber.

Behovet for offensive forstærkninger er ikke blevet mindre, efter Marcus Rashford i sidste pådrog sig et træthedsbrud i ryggen.

Manchester City Evening News mener, at Edinson Cavani derfor kan følge i Zlatan Ibrahimovics fodspor i Manchester United.

Red Bull-milliardær lurer på Brøndby

Se også: Massiv kritik: Han tænkte kun på sig selv

Se også: Mourinho i clinch med spiller: Konfrontation eskalerede