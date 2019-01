Stjernen frosset ud i storklub: Hævn for manglende kontrakt-forlængelse

Adrien Rabiot har ikke spillet for sin franske klub Paris Saint Germain siden begyndelsen af december. Det skyldes, at han ikke vil forlænge sin kontrakt, som udløber til sommer, hvorefter han kan skifte gratis til en anden klub.



Det har gjort, at klubbens præsident og sportsdirektør har taget en beslutning om at fryse spilleren ud. Det har nu fået Rabiot til at søge juridisk hjælp i den franske divisionsforening LFP. Det skriver fransk Eurosport.



Rabiot har heller ikke været en del af træningen med førsteholdet, men i stedet har det været reserveholdet, der har fået fornøjelsen af Rabiot, der ligeledes heller ikke var med på flyet til den årlige vintertur til Doha.



Den franske midtbanespiller vil nu have LFP til at hjælpe med at give ham tilladelse til at træne sammen med førsteholdet i PSG igen.



I PSG har man desuden fået et problem på netop midtbanen, da Verratti er blevet ramt af en alvorlig skade, mens Lass Diarra ser ud til at være på vej ud af klubben - og de har stædigt holdt fast ved at holde Rabiot ude alligevel.



Rabiot selv har på rygteplan været sendt til Barcelona, som angiveligt er klar til at give ham en stor kontrakt.

