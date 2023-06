Stjernens helvede: - Jeg troede, de ville slå mig ihjel

Har du nogensinde frygtet for dit liv? Måske endda stået i en situation, hvor du troede, du skulle dø?

Det har Kheira Hamraoui.

Den 33-årige franske fodboldstjerne blev i november 2021 udsat for et brutalt overfald på åben gade i Paris, da to maskerede mænd slog hende ned med jernkøller og efterlod hende.

- Jeg troede lige dér, at de ville slå mig ihjel, fortæller hun nu.

Kontrakten med Paris Saint-Germain udløber med udgangen af denne måned, og den bliver ikke forlænget. Det er hverken hun eller PSG i tvivl om.

Og hun kommer ikke tilbage. Aldrig.

Det fortæller hun i et åbenhjertigt interview med den spanske sportsavis El Mundo Deportivo. Og der falder et par sandheder af den hårde skuffe i det interview, skal vi hilse og sige.

Næsten værre end selve overfaldet

For det har været et regulært mareridt at opholde sig i PSG.

- Det var næsten værre end selve overfaldet. Klubbens behandling af mig var inhuman og en kæmpe skuffelse. Jeg blev miskrediteret, ydmyget, mobbet online. De tog det fra mig, som jeg elsker mest: At spille, træne og konkurrere. De tog alt fra mig, siger hun.

Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Paris Saint-Germain var angiveligt parat til at afbryde kontrakten før tid, men den var hun ikke med på.

- Jeg ville blive, til kontrakten udløb. Det havde været mere komfortabelt at spille for en anden klub, men det ville have været imod mine principper. Jeg vidste præcist, hvorfor de ville skille sig af med mig. Men jeg fandt ud af, at jeg var i stand til at klare hvad som helst.

- Det her har gjort mig så meget stærkere.

Især PSG’s fans har været efter hende.

- Jeg havde foretrukket, hvis de havde dømt mig på mine præstationer på banen. Ikke mit privatliv. Det var smertefuldt at blive udsat for den slags fornærmelser over så lang tid. Alle de tilråb og bannere mod mig gjorde ondt.

Det var ikke godt nok

Da PSG spillede sin sidste hjemmekamp i denne sæson på Parc des Princes, stod en talsperson fra klubbens ultras frem og ville beklage opførslen personligt overfor hende. Men det var ikke nok.

- Jeg sagde til ham, at det ikke var godt nok. Det er let nok at sige det privat, men som I har fornærmet og hånet mig offentligt, bør I også undskylde offentligt, sagde jeg.

Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Der er ikke faldet dom i sagen endnu. Aminata Diallo, Hamrouis holdkammerat, er under anklage for at orkestrere overfaldet, fordi hun så Hamroui som en direkte konkurrent til en plads på holdet, og fordi hun var til stede den aften, da det skete, og fordi gerningsmændene ikke krøllede så meget som et hår på hendes hoved, og fordi hun havde tilbudt at køre Hamroui hjem efter en middag, hvilket logistisk set var ulogisk, og fordi hun havde søgt på nettet, hvordan man knuser en knæskal.

Hamraoui er ikke i tvivl.

- Jeg ved, det var planlagt. Først kunne jeg ikke tro det. Men så begyndte jeg at lægge to og to sammen. Aminata kørte Karchaoui og mig hjem. Jeg bor tættere på, hvor vi var, men hun sagde, at hun ville sætte mig af senere. Det virkede mærkeligt, men jeg tillagde det ikke så stor værdi i første omgang.

- Da de overfaldt os, de to maskeklædte mænd, slog de kun mig. Mine ben. Med jernkøller. Det forstod jeg ikke noget af.

- Det var den værste aften i mit liv. Folk har spurgt mig, om jeg frygtede for min karriere. Min karriere? Den aften troede jeg, de ville slå mig ihjel.

Hun tilføjer, at de fysiske sår helede ret hurtigt.

- De er de andre sår, der bliver i mig resten af mit liv.