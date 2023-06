Stjernetræner anholdt

Paris Saint-Germains cheftræner, Christophe Galtier, og hans adoptivsøn, John Valovic-Galtier, er fredag morgen blevet anholdt og afhørt af fransk politi.

Det skriver avisen Nice-Matin.

Baggrunden er anklager om diskrimination af race og religion i spillertruppen, mens Galtier var cheftræner i OGC Nice forrige sæson.

Angiveligt skal han have udtrykt sig særdeles kritisk over for især islam i det ene år, han var cheftræner for Kasper Schmeichel og co.

Politiet har allerede ransaget den sydfranske klubs kontorer som en del af undersøgelsen, skriver såvel Nice-Matin som RMC Sport.

Flere spillere inklusive klubpræsident Jean-Pierre Rivère, nuværende cheftræner Didier Digard samt forhenværende sportschef Julien Fournier er ligeledes blevet afhørt.

Julien Fournier ligner et kronvidne. Foto: Icon Sports/Ritzau Scanpix

RMC Sport beretter om en e-mail, som Fournier har skrevet til ledelsen om bemærkninger, Galtier kom med:

- Han svarede derpå, at jeg skulle huske på virkeligheden i byen (Nice, red.), og at vi virkelig ikke kunne have så mange sorte og muslimer i truppen, skrev Fournier.

Kaotisk fra start

- Han sagde til mig, at han drømte om at ændre holdet, at han ønskede at begrænse antallet af muslimske spillere så meget som muligt.

Galtier i selskab med Lionel Messi, Sergio Ramos og Achraf Hakimi på PSG's træningsanlæg. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

Selvsamme Fournier, der efter stoppet i PSG drog til Parma i Italien, sagde i september til RMC:

- Mit forhold til Christophe var kaotisk fra start. Hvis jeg forklarer grunden til, at Cristophe og jeg diskuterede, ville han ikke være i stand til at komme ind i et eneste omklædningsrum i Frankrig eller Europa.

- Det er ting, som er langt mere alvorlige end fodbold, og det er emner, som jeg selv, Christophe og præsidenten var meget uenige om, sagde Julien Fournier.

56-årige Christophe Galtier havde en fin karriere som forsvarsspiller i flere franske klubber fra midten af 1980'erne og ti år frem. Blandt andet i Olympique Marseille og Lille.

Som cheftræner førte han Saint-Étienne til pokaltriumf i 2013, mens han var cheftræner, da Lille overraskende vandt det franske mesterskab i 2021, mens mesterskabet med PSG i den forgangne sæson var mindre overraskende.

Han er tre gange blevet kåret som årets træner i Frankrig.