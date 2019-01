Stjernetræner chokerer i ydmygelse: - Din bedstemor er en luder!

Thierry Henry har det ikke nemt som træner for AS Monaco, og det hele blev for meget for den franske legende i weekenden

1-5.

På hjemmebane!

Monaco har gang i en helt forfærdelig sæson, hvor klubben i øjeblikket kandiderer kraftigt til at rykke ud af den bedste række.

I weekenden blev man skubbet længere ned i dybet, da Thierry Henrys tropper fik tæsk på hjemmebane af Strasbourg med hele 1-5.

Frustrationerne hobede sig op hos den tidligere franske landsholdsspiller, der nu står i spidsen for Monaco, som han selv spillede for i sine unge år, og da Strasbourgs Kenny Lala ifølge Henry begyndte at trække tiden, fik han nok.

- Det er det 43. minut, 'la putain de la grand-mere' (noget a la 'din bedstemor er en luder', red.).

Efter kampen var Henry dog kommet på andre tanker. Måske mest af alt fordi tv-billederne tydeligt viste hans valg af ord.

- Det er et udtryk fra gaden, desværre. Jeg fortryder min kommentar fra bænken. Det var en menneskelig reaktion. Jeg er stadig et menneske, og jeg fortryder, undskyldte Henry på det efterfølgende pressemøde ifølge The Independent.

Ja ... bare én af de dage for Henry og Monaco. Foto: Ritzau Scanpix

Alligevel kunne Henry ikke lade være med at stikke lidt til situationen.

- Nogle gange siger jeg det på engelsk. Måske havde det ikke været så tydeligt på engelsk. Nej, jeg laver sjov. Jeg burde ikke gøre det, lød det fra franskmanden.

Henry tiltrådte i jobbet som Monaco-træner efter VM i sommer, hvor han kom til fra en rolle som assistent på det belgiske landshold.

Men den tidligere verdensmester har haft det ret så svært i storklubben.

Det er blot blevet til fire sejre i 19 ligakampe i spidsen for Monaco.

