Stor bekymring for Messi

Alt imens den evige rival Cristiano Ronaldo bomber løs for Manchester United, har Lionel Messi haft sine opstarts-problemer i PSG.

Den argentinske superstjerne sad over i onsdagens midtuge-kamp mod Metz, og nu fremgår det, at han ikke kommer i spil i lørdagens sene kamp mod Montpellier.

Ifølge den franske storklub sidder Messi ude med en skade i venstre knæ. Det skriver den franske avis L'equipe.

Håb om storkamp

I Champions League har PSG trukket Manchester City, og de to storhold tørner sammen på tirsdag.

Ifølge PSG, så er den 34-årige Messi begyndt at løbetræne ovenpå skaden, men at hans fysiske tilstand vil først afgøres ved et lægetjek på søndag.

- Vi håber, han får det bedre, så vi kan give en positiv opdatering på søndag. Vi håber, alt går vel, og at vi har ham i truppen mod Manchester City på tirsdag, siger PSG's argentinske træner, Mauricio Pochettino. Det skriver Goal.

Hård start

Lionel Messi har ikke fået den helt optimale start i sin nye klub, efter han sensationelt skiftede fra Barcelona til Paris denne sommer.

Store ting er forventet af den seksdobbelte Ballon d'Or-vinder, men han har stadig sit første mål til gode for PSG.

Indtil nu er det blevet til tre kampe i pariser-klubben, hvor kun én af disse har været med fuld spilletid.

Vanvittig guldregn: Ronaldo overhaler Messi