Storkamp aflyst på grund af sne

Forårsfornemmelser er der ikke mange af i den franske by Saint-Étienne.

Det har sneet så meget i området omkring byen, at det lørdag aften ikke bliver muligt at gennemføre fodboldkampen mellem Saint-Étienne og Marseille i den franske liga, Ligue 1.

Det oplyser klubberne på deres hjemmesider.

Ifølge AFP er der faldet op mod 25 centimeter sne i området omkring Saint-Étienne i løbet af natten til lørdag. Byen ligger i den sydlige halvdel af Frankrig - omtrent 60 kilometer fra Lyon.

Billeder på Saint-Étiennes Instagram-profil viser, at grønsværen på klubbens hjemmebane ikke er hårdt ramt. Det er da heller ikke selve banen, der er problemet.

Det er derimod de reducerede muligheder for at bevæge sig i nærheden af stadion, der betyder, at opgøret er blevet udsat.

De to mandskaber skulle have mødt hinanden lørdag aften klokken 21.00. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår kampen så skal spilles. Man satser dog på, at det bliver søndag.

Saint-Étienne hænger med en vis legemsdel i vandskorpen og kæmper for livet i bunden af Ligue 1.

Marseille er på andenpladsen - 12 point efter Paris Saint-Germain på førstepladsen.