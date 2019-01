Storklub overrasker: Han er deres nye træner

Et døgn efter at have suspenderet cheftræner Thierry Henry har fodboldklubben AS Monaco fyret franskmanden.

Som erstatning for Henry henter Monaco portugisiske Leonardo Jardim tilbage som cheftræner.

Det skriver fodboldklubben på sin hjemmeside.

Det var 44-årige Jardim, som Thierry Henry erstattede tilbage i oktober, og nu er portugiseren altså tilbage igen.

Assistenttræner Franck Passi, der efter Henrys suspendering torsdag stod for holdets træning fredag, kommer til at være på sidelinjen, når Monaco lørdag gæster Dijon i den franske liga.

Leonardo Jardim har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2021. Han tiltræder som cheftræner søndag.

- Vores klub går lige nu igennem en meget udfordrende periode. Jeg er klar til at indrømme, at jeg alene bærer ansvaret for det, siger vicepræsident og administrerende direktør i Monaco Vadim Vasiljev på klubbens hjemmeside.

- Leonardo Jardims tid i AS Monaco, som jeg sagde, da han forlod klubben, vil blive husket som én af de bedste perioder i klubbens historie.

- I dag indser vi, at historien om Leonardo Jardim i Monaco ikke sluttede, som den skulle. Han skulle have haft mulighed for at fortsætte sit arbejde.

Leonardo Jardim overtager et hold, der siden portugiseren forlod klubben har vundet 5 ud af 20 kampe i alle turneringer. Den monegaskiske klub ligger næstsidst i den bedste franske liga, Ligue 1.

Det var dog heller ikke ligefrem et vinderhold, Jardim efterlod Henry. Monaco lå således på 18.-pladsen, da den tidligere stjerneangriber blev ansat 18. oktober.

