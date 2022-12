Storklub solgt for seks milliarder

Olympique Lyon er kommet på amerikanske hænder.

Det oplyser den franske fodboldklub på sin hjemmeside mandag aften, efter at det amerikanske investeringsselskab Eagle Football Holding har købt klubben.

Det er teknologientreprenøren John Textor, som kontrollerer investeringsselskabet.

Eagle Football Holding har også aktier i Premier League-klubben Crystal Palace, den brasilianske klub Botafogo samt belgiske Molenbeek.

Købet af Lyon er estimeret til at have en samlet værdi på over 800 millioner euro, skriver AFP. Det svarer til omkring seks milliarder danske kroner.

Aftalen er kommet i stand efter seks måneder med forhandlinger.

- I dag begynder en ny historie, siger den 57-årige amerikaner John Textor om købet.

73-årige Jean-Michel Aulas har været præsident i Lyon i en årrække. I aftalen, som er indgået, hedder det, at han skal bevare sin rolle som præsident i klubben i mindst tre år mere.

Lyon vandt syv franske mesterskaber i årene fra 2001 til 2008, men har kæmpet med at følge med Paris Saint-Germain i de seneste år. PSG blev købt af investorer fra Qatar i 2006 og har domineret fransk fodbold.

I denne sæson er Lyon nummer otte i Ligue 1 under cheftræner Laurent Blanc, som fik jobbet i starten af oktober.

Lyons fodboldkvinder har vundet mesterskabet i 15 ud af de seneste 16 sæsoner.