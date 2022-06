Storklub tvangsnedrykket til den tredjebedste række

Den franske klub Girondins de Bordeaux er blevet tvangsnedrykket til den tredjebedste række i Frankrig.

Det skriver mediet Get Football News France.

Ifølge det franske medie har DNCG, der overvåger og fører tilsyn med regnskaber i professionelle fodboldklubber i Frankrig, truffet beslutningen tirsdag eftermiddag.

Tvangsnedrykningen skyldes, at Girondins de Bordeaux vanskelige finansielle situation i fransk fodbold.

Klubben har syv dage til appellere dommen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gerard Lopez forlader høringen tidligere i dag. Foto: Julien de Rosa/Ritzau Scanpix

Ifølge RMC Sport vil klubpræsidenten Gerard Lopez appellere dommen med det samme. Selvsamme medie skriver også, at underskuddet i Girondins de Bordeaux lyder på knap 300 millioner kroner.

Girondins de Bordeaux var allerede rykket ned fra Ligue 1 til Ligue 2 med en sidsteplads i den bedste franske fodboldrække i denne sæson.

FC Villefranche Beaujolais overtager Girondins de Bordeuxs plads i Ligue 2 som resultat af tirsdagens beslutning fra DNCG.

Girondins de Bordeaux har sikret sig seks franske mesterskabstitler gennem tiderne.

Klubbens seneste mesterskabstitel kom i hus i 2009. Sidste sommer blev Bordeaux ligeledes tvangsnedrykket, men dengang blev afgørelsen omstødt.

Her får du et overblik over alle sommerens til- og afgange i Superligaen.