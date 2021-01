Stort angriberskifte

Arkadiusz Milik flytter fra det sydlige Italien til det sydlige Frankrig. Den polske landsholdsangriber har nemlig sagt ja til en lejeaftale, der sender ham fra Napoli til havnebyen Marseille.

Aftalen er så tæt på at være en købsaftale, som den kan komme. I kontrakten er nemlig skrevet ind, at Marseille skal købe den polske angriber, næste gang de tager et point i den franske Ligue 1.

Skulle det mod forventning ikke ske de kommende 18 måneder, så får Napoli sendt angriberen tilbage igen. Ellers kan de se frem til at fylde pengetanken med 60 millioner kroner. Det beløb kan stige yderligere 30 millioner, hvis en række krav opfyldes.

Samtidig har Napoli sikret sig en videresalgsklausul på yderligere 20 procent for den 26-årige angriber, der kom til Napoli fra Ajax i sommeren 2016.

Arkadiusz Milik får nummer 19 i Marseille. Han står noteret for 56 polske landskampe og 13 mål i nationaldragten.

