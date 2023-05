Stort kaos foran stjernens hjem

Det går ikke stille for sig blandt Paris Saint-Germain-fansene i disse dage.

Først kom historien om, at en stor mængde utilfredse fans demonstrerede foran klubbens hovedkvarter.

Nu viser en video så, hvordan flere fans også meldte deres ankomst foran en af klubbens allerstørste stjerners private adresse.

Og de havde et klart budskab med i tasken.

'Neymar, forsvind! Neymar, forsvind!' kan man i videoen høre dem råbe på fransk.

Årsagen bag er, at flere fans i øjeblikket raser mod nogle af PSG's største navne. Det gælder blandt andre Lionel Messi, Marco Verratti, PSG-præsidenten Al-Khelaïfi og altså også Neymar.

Vreden kommer af, at flere er utilfredse over klubben. Herunder mener de, at flere spillere bringer skam over klubben.

PSG har allerede meldt ud, at de fordømmer denne adfærd, som spreder sig blandt nogle af den franske hovedstadklubs fans.

'Uanset forskellene kan intet retfærdiggøre sådanne handlinger. Klubben giver sin fulde støtte til sine spillere, sin ledelse og til alle dem, der er berørt af denne skammelige adfærd,' skrev klubben i en pressemeddelelse.

Onsdag mødtes en større gruppe fans også foran PSG's hovedkvarter for at vise deres utilfreds over klubben. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix.

Det er især Lionel Messi, som har fået en hård omgang kritik de seneste dage.

Mandag mødte han nemlig ikke op på træningsbanen, da han havde valgt at tage til Saudi-Arabien.

Alt sammen uden klubbens tilladelse.