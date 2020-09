Stort medie: Neymar testet positiv for coronavirus

Den franske fodboldklub PSG skriver i en meddelelse, at tre spillere er testet positiv for coronavirus. Ifølge L'Equipe er superstjernen Neymar en af de ramte

Tre PSG-spillere er blevet testet positiv for coronavirus. Det oplyser den franske fodboldklub ifølge nyhedsbureauet AFP onsdag.

Ifølge L'Equipe er en af de ramte spillere superstjernen Neymar, mens også Angel Di Maria og Leandro Paredes har fået konstateret en positiv test.

De har alle været på ferie på Ibiza og er nu vendt tilbage til besked om at gå i karantæne i foreløbig en uge.

Allerede mandag skrev klubben på sin Twitter-profil, at to spillere fra klubben var blevet testet positiv for coronavirus. På det tidspunkt blev der dog ikke sat navne på de smittede.

PSG har endnu ikke været i aktion i denne sæson, da de franske mestre nåede helt til finalen i Champions League og derfor var optaget af europæiske opgaver, da den hjemlige turnering blev sat i gang.

De seneste uger er også spillere fra Lyon, Marseille, Rennes, Nantes og Montpellier blevet testet positiv for virusset.

Det betød blandt andet, at kampen mellem Marseille og Saint-Etienne, der skulle være spillet 21. august, blev udsat.

Ligue 1 er modsat de andre store ligaer i Europa allerede begyndt, da ligaen ikke blev spillet færdig i sidste sæson.

PSG spiller dog først sin første ligakamp 10. september, da holdet spillede Champions League-finale mod Bayern München 23. august.

Den kamp endte med et 0-1-nederlag til de tyske mestre.

Fremtiden

For Neymar kommer virusangrebet på et noget specielt tidspunkt. Så sent som mandag talte han fremtid på klubbens hjemmeside.

Han har kontraktudløb i sommeren 2022 og har de seneste måneder været sat i forbindelse med et skifte til FC Barcelona - og særligt hvis Lionel Messi skifter væk, så mangler Barcelona en superstjerne.

- Jeg bliver i PSG i næste sæson, og det er med ambitionen om at komme i Champions League-finalen igen, og denne gang vinde den.

- Jeg kan godt lide at gøre alt, hvad jeg kan, for at få mit navn i klubbens historiebøger. Hvis folk tvivlede på PSG som en stor europæisk klub, døde tvivlen i Lissabon, sagde Neymar mandag.

Nu er han altså ramt af corona og mere end tvivlsom til sæsonpremieren.

