Superstjerne giver klar besked: Skifter ikke til Real i januar

Man kan ikke komme uden om, at Kylian Mbappé i øjeblikket er et særdeles varmt samtaleemne.

Den franske bomber har kontraktudløb med Paris Saint-Germain til sommer, hvilket har fået storklubber verden over til at rette kikkerten i retningen af den 23-årige franskmand.

De spanske giganter Real Madrid er blandt de klubber, der bejler til Mbappé, og angriberen har flere gange udtrykt, at han kan se sig selv i Real-trøjen i fremtiden.

Dog er et skifte til Madrid i januar ikke på tale. Det slår den franske stjerne nu fast.

- Nej, jeg skifter ikke til Real Madrid i januar. Jeg er i PSG, og jeg er virkelig glad her. Jeg vil færdiggøre sæsonen 100 procent, og jeg vil give alt for at vinde Champions League, ligaen og pokalturneringen, siger en stålsat Mbappé i et interview med CNN og tilføjer:

- Paris er min by. Det er her, jeg er født og opvokset. Det er en fantastisk følelse at spille for PSG - også når min familie og venner er ved min side.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mbappé har scoret ni mål i den franske Ligue 1. Foto: Francois Lo Presti/AFP/Ritzau Scanpix

Den franske landsholdsstjerne møder selvsamme Real Madrid, når PSG tørner sammen med Carlos Ancelottis mandskab i ottendedelsfinalen i Champions League.

Første brag spilles 15. februar på Parc des Princes, og returopgøret spilles i den spanske hovedstad niende marts.

Kylian Mbappé har scoret ni kasser i denne sæson i Ligue 1, og i Champions League har franskmanden nettet fire gange.

--------- SPLIT ELEMENT --------