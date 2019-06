Superstjerne nægter at forlænge med PSG

I den seneste tid har der været rygter om, at både Neymar og Kylian Mbappe kunne være på vej væk fra Paris Saint Germain, og nu forlyder det, at sidstnævnte har planer om at droppe at forlænge kontrakten, når tiden kommer til den slags.



Det skriver den spanske sportsavis Marca.



Årsagen til den manglende lyst til at blive i Paris-klubben handler efter sigende om, at han ikke føler, at han får nok ansvar på holdet som følge af, at Neymar er holdets helt store stjerne. Dog er der stadig tre år tilbage af kontrakten.



Men mens månederne går, peger avisen på, at PSG gradvist kommer til at være i en sværere og sværere situation, hvor de i sidste ende kan komme til at miste ham helt gratis. Dermed vil de før eller siden arbejde på at sælge ham.



Sådan et salg kommer sandsynligvis til at ske næste sommer for en høj pris eller året efter for en lavere pris. Senest har PSG-præsident Nasser Al-Khelaifi udtalt, at Mbappe ikke er til salg, men nu er det spilleren selv, der sidder med magten.



En mulig klub for Kylian Mbappe har i længere tid været Real Madrid, men i øjeblikket kan den spanske storklub ikke betale den pris, som franskmændene vil have.

Real Madrids sommerindkøb Eden Hazard - 746 mio. kr. (Chelsea) Zinedine Zidane har længe været en stor beundrer af den belgiske troldmand. Han havde kun et år tilbage af sin kontrakt med Chelsea og er blevet hentet til en fornuftig pris. Bør blive et stort hit i Real Madrid. Foto: Sergio Pérez/Ritzau Scanpix Luka Jovic - 447 mio. kr. (Frankfurt) Den 21-årige serber skal være den nye bomber på Bernabéu. Han har de seneste sæsoner slået sit navn fast i Bundesligaen for Frankfurt og vist sig som en utrolig træfsikker angriber. Har også en fortid i Benfica. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix Ferland Mendy- 358 mio. kr. (Lyon) Den 24-årige franske venstre back ses som den naturlige arvtager fra brasilianske Marcelo. Han er hentet i Lyon, der har tjent rigtig gode penge på forsvareren, som de for nogle år siden fandt i Le Havre. Foto: Oscar del Pozo Éder Militão - 373 mio. kr. (FC Porto) Den 21-årige brasilianske midterforsvarer skifter efter blot en enkelt sæson i FC Porto til Real Madrid. Han imponerede i sidste sæson i den portugisiske storklub og fik også debut på det brasilianske landshold. Foto: Rafael Marchante/Ritzau Scanpix Rodrygo - 336 mio. kr. (Santos) Real Madrid håber at have fundet en ny Neymar i skikkelse af Rodrygo, som er hentet i brasilianske Santos. Den 18-årige venstrekantspiller blev i 2018 valgt som åbenbaringen i den brasilianske liga. Foto: Oscar del Pozo/Ritzau Scanpix

