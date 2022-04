Svarer på kritik

Den danske landsholdsangriber Kasper Dolberg har fået kritik fra flere kanter i sin klub OGC NIce over de seneste måneder.

Først var det cheftræner Christophe Galtier, der kritiserede den 24-årige danskers attitude og krævede mere engagement og aggressivitet. Siden var det så anfører Dante, som ligeledes forlangte et anderledes kropssprog fra Kasper Dolberg.

- Kasper har alle mulighederne for at blive en stor angriber. Han burde ikke være i Nice med al sit talent, men i hans kropssprog skal han gøre mere - for ham selv, for os og for at knække modstanderne, lød det fra Dante i starten af april.

Angriberen har tidligere erklæret sig overrasket over kritikken, men på et pressemøde fredag erkendte danskeren også, at han skal finde den rette balance i tingene.

- Jeg har selvfølgelig respekt for træneren, og når han taler til mig, så lytter jeg til ham. Det (kritikken, red.) er noget, jeg har hørt i de seneste syv år om mit kropssprog. Jeg skal finde balancen mellem at vide, hvordan jeg skal være mig selv, og at lytte til, hvad træneren forventer af mig, fortæller Kasper Dolberg ifølge Nice-Matin.

Samtidig erkender landsholdsspilleren, at han ikke er helt tilfreds med sin sæson, der har budt på seks ligamål.

- Jeg startede sæsonen ret godt, så skete der mange ting. Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med min statistik. Mål er meget vigtige for en angriber, siger han.

Blandt de ting, der er sket for Kasper Dolberg i denne sæson, er, at han blev diagnosticeret med diabetes tilbage i november.

