Svimlende beløb: Tjener kassen i PSG

Pars Saint-Germain ansatte tidligere på måneden Mauricio Pochettino som ny cheftræner, og argentineren kommer i hvert fald ikke til at gå sulten i seng i byernes by.

Ifølge L'Equipe er Mauricio Pochettino den bedst betalte cheftræner nogensinde i Paris Saint-Germain - og franskmændene er som bekendt ikke nærig med lønningerne.

Avisen skriver, at 48-årige Mauricio Pochettino tjener fire millioner kroner om måneden - og det er vel at mærke efter skat. Det må siges at være en fin månedsløn, men den bliver endnu bedre.

Argentineren har således sikret sig en månedsløn på 4,6 millioner kroner i sin anden sæson i Paris Saint-Germain og fem millioner kroner i sin tredje sæson, hvis kontrakten forlænges.

På trods af den gode løn er Mauricio Pochettino ikke den bedst betalte træner i verden, og der er faktisk et stykke op til Diego Simeone på førstepladsen. Atletico Madrid-træneren hæver 165 millioner kroner om året.

Mauricio Pochettino har foreløbig stået i spidsen for Paris Saint-Germain i tre kampe - det er blevet til to sejre og en enkelt uafgjort.

