Sviner datter til - Hun er en golddigger

Mauro Icardis agentkone får det glatte lag direkte i æteren af sin egen far, der hævder, at datteren kun danner par med PSG-angriberen på grund af hans formue

Kærlighed til penge er roden til alt ondt, lyder et gammelt bibelsk budskab.

Ikke desto mindre er det budskabet fra Andres Nara, der er far til den kontroversielle fodboldagent, Wanda Nara.

Den oftest afklædte fodboldmutter danner nemlig par med Paris Saint-Germain-angriberen, Mauro Icardi. Og ifølge faderen selv, der ikke længere har kontakt til sin datter, er deres kærlighedsrelation udelukkende baseret på... ja, kærlighed til penge.

- Hun er fuldstændig fortabt i penge og berømmelse, lyder det fra Andres Nara, der taler ud om datterens formåede golddigger-tilbøjeligheder direkte på argentisk radio.

Det skriver The Sun.

Wanda Nara har tidligere dannet par med Maxi Lopez, da han spillede for Sampdoria. Her var han ligeledes holdkammerat og gode venner med netop Mauro Icardi.

Men det var også her, at Wanda Nara og den nu tidligere Inter-anfører indledte deres forhold, hvilket førte til, at hun forlod Maxi Lopez, og historien om trekantsdramaet har gennem de sidste år vakt stor mediebevågenhed. Ikke kun indenfor Støvlelandet, men også i resten af fodboldverdenen.

Og selvom faderen ikke havde lyst til at komme nærmere ind på datterens mande-transfer, er han alligevel af den overbevisning, at Wanda Nara kun fokusere på Icardis pengepung.

- Om min datter kun er sammen med Icardi udelukkende på grund af hans penge? Penge vil altid have hendes interesse, og det er jo derfor, hun overhovedet er sammen med ham, siger han og tilføjer.

- Hvis Icardi ikke havde været fodboldspiller...Hvad skal jeg sige? Det er jo forførende at være fodboldspiller.

- Omvendt tror jeg ikke, at han havde lagt mærke til hende, hvis hun ikke havde været smuk og sensuel. Men der er ingen tvivl om, at hun elsker det glamourøse liv helt til fingerspidserne, siger han.

