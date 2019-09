Tager Nice med storm: Holdkammeraterne elsker Dolberg

78 minutter fik Kasper Dolberg uden at imponere i sin debut for franske Nice.

Men til træning viser danskeren tilsyneladende mere, end han gjorde i 2-1-nederlaget ude mod Montpellier.

Særligt den 20-årige back Malang Sarr virker nærmest småforelsket i den jævnaldrende fyr fra Silkeborg.

- Han er en komplet spiller, både fysisk og teknisk, samtidig med at han som holdspiller tilpasser sig holdets spillestil. Og så gør han alt det færdigt, som han sætter i gang. Én chance er nok, siger Sarr ifølge TV2 til L'Equipe.

Holdkammeraterne i Nice er allerede vilde med Kasper Dolberg. Foto: PASCAL GUYOT/Ritzau Scanpix

Sarr husker Dolberg fra de indbyrdes kampe mellem Nice og Ajax i 2017.

- Jeg kunne virkelig godt lide hans spil, og det faldt mig helt naturligt at sige til ham, at jeg altid har elsket den spillestil. Han er stadig den samme angriber som dengang, og det er et held for os, siger Sarr.

Dolberg er først lige kommet til Nice efter landskampspausen, og også uden for banen er han et hit.

- Dolberg blev kendt som indelukket i Holland, og han har da heller ikke direkte forvandlet sig til en spasmager, men han er så småt begyndt at åbne sig.

- Han er kommet til et nyt land med en ny kultur. Alt er nyt for ham, men han er smilende og glad for at være her, og så er han begyndt at tale fransk i træningerne, siger Sarr.

Også målmand Walther Benitez er glad for den nye angriber.

- Han har allerede vist mange besnærende ting til træning, selvom han ikke har scoret ret mange mål, griner målmanden.

- Han er en god angriber med en god teknik, der elsker spillet i feltet. Nu skal han bare ind i rytmen.

- Han har ikke været gennem de optagelsesritualer, som han i sin tid prøvede at undgå i Ajax, fordi han er ret genert, siger Walther Benitez.

Mens holdkammeraterne altså er glade for Dolberg, så er glæden ikke lige så stor hos Nice-fansene på Twitter.

- Hvad kan man forvente af en spiller, der kun har spillet et par gode kampe i Europa League i 2017?, lyder det fra en Nice-fan.

- Dolberg bliver et flop. Hans øjne siger meget om hans engagement, skriver en anden.

- Dolberg ser ikke ud til at gøre sit bedste, lyder det fra en tredje.

Cheftræner Patrick Vieira var fint tilfreds så længe, at Dolberg og den anden nye spiller Adam Ounas havde kræfterne.

- Jeg vidste, at de ville få problemer fysisk. Dolberg var meget træt til sidst i kampen, og det var Adam også. De har ikke spillet meget, og de havde ikke en normal opstart, siger Vieira til klubbens hjemmeside.

- De har et enormt talent, men vi er nødt til at give dem tid til at arbejde og bruge deres talenter til at bruge til holdets bedste. Det vil være mit ansvar at få mest muligt ud af spillerne og forsøge at sætte dem i den bedst mulige situation for at sikre os resultater, siger Vieira.

Næste kamp for Dolberg bliver lørdag hjemme mod Dijon, der er rækkens absolutte bundprop med blot et point i fem kampe. Nice ligger nummer fem med ni point.

