Takketale vækker opsigt: Siger superstjernen farvel her?

En af verdens bedste fodboldspillere pustede søndag på ny liv i rygterne om et muligt klubskifte i sommerens transfervindue.

I sin takketale efter at være blevet kåret som sæsonens bedste spiller i den franske fodboldliga luftede Kylian Mbappé således tanker om at spille et andet sted end i Paris Saint-Germain.

- Dette øjeblik er vigtigt for mig og et vendepunkt i min karriere. Måske er det på tide for mig at få mere ansvar. Det kan enten være i PSG - hvilket jeg vil nyde - eller det kan være et andet sted med et nyt projekt, siger den 20-årige komet ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Udtalelsen står i kontrast til Mbappés ytringer i slutningen af april.

Her sagde franskmanden - efter at være blevet konfronteret med rygter om et muligt skifte til Real Madrid - at han ikke kunne se sig selv spille andre steder end i den franske hovedstadsklub.

- Jeg er her, og jeg vil være med til det her projekt, sagde Mbappé dengang.

Det franske stjerneskud har i denne sæson scoret 38 mål i 42 kampe på tværs af alle turneringer.

