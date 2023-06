Tidligere Liverpool-spiller overværede knivangreb

Den tidligere Liverpool-spiller Anthony Le Tallec fik sig et modbydeligt chok på sin løbetur torsdag formiddag.

Den 38-årige franskmand så nemlig pludselig folk løbe rundt i panik, og en kvinde råbte til ham:

- Løb, løb, en eller anden stikker alle nær søen, han har stukket børn, løb, løb.

Det skriver The Independent.

Fire små børn og en voksen mand blev såret under knivstikkeriet.

Ifølge fransk politi kæmper to af børnene for livet, mens de andre er uden for livsfare.

Gerningsmanden løb direkte mod Le Tallec med politiet lige i hælene.

'Han styrede direkte mod en ældre mand og kvinde. Han angreb den gamle mand, stak ham,' fortæller den tidligere angriber i en Instagram-story og fortsætter:

'Jeg løb videre og så børn ved enden af søen. Nogle lå på jorden og var sårede. Det er forfærdeligt.'

Billedet her er et screenshot fra Le Tallecs Instagram-story, hvor politiet er i gang med at få kontrol over gerningsmanden. Foto: Anthony Le Tallec/Ritzau Scanpix

Knivstikkeriet blev begået af en syrisk flygtning, som for få dage siden prøvede at få asyl i Frankrig. Han fik et nej. Han havde også søgt om asyl i Italien og Schweiz.

Den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, skrev på sin Twitter, at gerningsmanden var blevet anholdt takket være hurtig indgriben fra ordensmagten.

Danske Jonas Vingegaard vandt torsdag femte etape af Critérium du Dauphiné, men havde ikke meget at glæde sig over i sejrsinterviewet.

Der havde den danske stjernerytter nemlig lige fået at vide, hvad der var sket i Annecy, og han var tydeligt berørt af situationen.

