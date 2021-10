Tilskuer angreb fransk stjerne: Nu er han dømt

Danske Kasper Dolberg havde scoret opgørets eneste mål, da OGC Nice mødte Olympique Marseille i september, men den danske angriber har fået annulleret sin scoring, da opgøret skal spilles om.

Forklaringen er, at der med et lille kvarter igen af opgøret udbrød kaos og baneinvasion.

Kasper Dolbergs har scoret fire gange i den franske Ligue 1 i denne sæson, men målet mod Marseille bliver nu fratrukket. Foto: Jonathan Moscrop

Marseille fik et hjørnespark, som Dimitri Payet skulle sparke, men offensivspilleren var udsat for kasteskyts. Han valgte at kaste det tilbage mod tilskuerpladserne, og så brød det ellers ud i stor ballade.

Tilskuere begyndte at storme banen, og flere ville have fat i Payet. Der var ligeledes slåskampe mellem tilskuere, spillere og officials.

Kampen blev afblæst, og opgøret skal spilles om. Samtidig er OGC Nice blevet fratrukket et point, mens man nu er i gang med at straffe nogle af de mange, der var med til at deltage i urolighederne.

De franske officials var tydeligvis i undertal og kunne ikke skabe orden på kaos. Foto: Valery Hache/ Ritzau Scanpix

Mediet Nice-Matin skriver, at en fan, 28 år, nu er blevet straffet af domstolen. Videobilleder har vist, at den 28-årige mand var den første til at invadere banen og gik frem mod Payet. Han har fået en 12 måneders betinget fængselsstraf, ligesom han er blevet udelukket fra at komme på stadion i fem år.

Tilskueren beklagede efterfølgende sin opførsel, og så skal han som symbolsk beløb betale en euro til blandt andre Dimitri Payet.