Tog fejl: Hævder Neymar tigger om Barcelona-retur

Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Jens Otto Krags gamle traver holder endnu - Neymar kender alt til den.

For da den brasilianske superstjerne i sommer skiftede for rekordsummen 1,65 milliarder kroner fra Barcelona til Paris Saint-Germain, var det med ambitionen om ikke at stå i skyggen af Lionel Messi, at kunne udvikle sit eget brand endnu mere og at løfte den nyrige franske hovedstadsklub til fodboldens højeste tinder.

Men virkeligheden skulle vise sig at blive en anden, hvorfor den 26-årige angriber ifølge den spanske sportsavis Mundo Deportivo gentagne gange har tryglet den catalanske storklub til at tage ham tilbage.

Den spanske avis refererer ingen kilder direkte i sin beskrivelse af tingenes tilstand, men baserer sig i stedet på anonyme kilder og en række indicier.

Således ved avisen, at Neymar direkte har været i kontakt med flere højt placerede medarbejdere i klubben om en tilbagevenden, ligesom han har gjort et stort nummer ud af at holde kontakten til gamle holdkammerater ved lige.

Hovedargumentet for en tilbagevenden er helt klart: Neymar tog fejl!

Han var forblændet af projektet i PSG, af klubbens umådelige rigdom og af ambitionen om at kunne træde ud af Lionel Messis skygge og selv blive verdens bedste fodboldspiller.

Virkeligheden var en anden.

Først og fremmest har brasilianeren været overrasket over den franske ligas generelle niveau, men han har angiveligt også løbet panden mod muren i PSG's hierarki, der er meget strengere end det tilsyneladende mere frie rum i Barcelona.

Neymar tog fejl, da han skiftede. Foto: All Over

Neymars plan er ikke at vende tilbage med det samme - dertil har han indset, at projektet er for urealistisk. I stedet vil han færdigspille denne og næste sæson, før et skifte tilbage vil kunne komme på tale.

Problemet er ikke så meget prestigen i skiftet tilbage - det kan Neymar overleve med en form for offentlig undskyldning - med derimod prisen. Neymar har en frikøbsklausul på det beløb, PSG selv gav for ham.

Spørgsmålet er, om Barcelona er interesseret i at betale så stor en sum for ham - eller om Neymar må vende sig mod rivalerne fra Real Madrid, som også rygtes interesseret i ham.

Det spørgsmål har Neymar i disse dage glimrende tid til at tænke over hjemme i Brasilien. Her opholder han sig efter at være blevet opereret, efter at han i ligakampen mod Marseille 26. februar pådrog sig et brud i foden.

Neymar er således ude indtil slutningen af sæsonen og er dermed særdeles tvivlsom til den brasilianske VM-trup til slutrunden i Rusland, der begynder 14. juni.

Se også: Lægen afslører: Så lang bliver Neymars pause

Se også: Barcelona i tvivl: Er 5,22 milliarder nok for Messi?

Se også: Neymar slemt skadet - skal opereres i Brasilien