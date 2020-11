Toptræner rasende over spørgsmål

Det kan godt være, de i Champions League tangerede en væmmelig rekord i midtugen, da det blev til 12. kamp i træk uden sejr.

Men i den hjemlige Ligue 1, er Olympique Marseille nu ret godt med og blot tre point efter førstepladsen efter ni runder.

Det er en kendsgerning efter 1-0-sejren fredag over Strasbourg.

Det hører dog med til historien, at Strasbourg afsluttede otte gange, mens Marseille nøjedes med en enkelt afslutning.

Eksperten advarer: Hold dig fra målmaskine

Dermed blev André Villas-Boas' tropper det første hold siden 2006, der vandt en kamp i den bedste række i Frankrig efter kun at have produceret en enkelt chance.

Bægeret flød over

Kombinationen af de to kampe; endnu et nederlag i Champions League og en kneben sejr hjemme i Frankrig baseret på bare en enkelt afslutning, var noget, tv-stationen Téléfoot gerne ville tale om på direkte tv efter kampen.

Noget Villas-Boas ikke reagerede videre positivt på.

Tidligere på ugen havde han erkendt, at Marseille havde spillet dårligt i Porto, men den præmis gik han bestemt ikke med på fredag aften.

Téléfoot ville vide, om Marseilles underforståede ringe spillekvalitet mod Strasbourg blev reddet af individuelle præstationer (Morgan Sansons mål).

Det fik bægeret til at flyde over hos toptræneren, genfortæller sportsavisen L'Équipe i denne artikel.

- Vi har ikke lov til at gøre en indsats for at vinde en kamp, og når vi så rent faktisk vinder en kamp med en stor indsats, bliver vores præstation reddet af individualister? Hvad er det, I siger, spurgte han indigneret.

'Det her må altså stoppe'

- Hvad er det helt ærligt, I siger? I bliver simpelthen nødt til at stoppe! Foretag dog nogle konkrete analyser! Ser I på andre klubber, vil I se præcis det samme. I bliver nødt til at være objektive. Tror I, at det er let at komme til Strasbourg og vinde? Det her må altså stoppe.

- Ekstraordinære spillere gør en forskel i alle klubber. Sådan er det, og sådan har det altid været. Det behøver man ikke være specielt meget inde i fodbold for at forstå. Vi bliver nødt til at stoppe med at sige noget vrøvl, sagde han i meget tydelige vendinger.

Så virkede det som om, han lige trak vejret, inden han fortsatte.

- Det er en sejr på en svær udebane, der sender os mod toppen af ligaen. Jeg ved, sagde han så møg sarkastisk, at det er noget, I væmmes over, men det er livet!

Olympique Marseille ligger aktuelt på en fjerdeplads i ligaen med fredagens sejr - tre point efter Paris Saint-Germain på førstepladsen.

Den sydfranske storklub har ikke vundet det nationale mesterskab siden 2010. I sidste sæson, der blev afbrudt som følge af coronapandemien, sluttede Marseille på andenpladsen efter 28 af 38 mulige runder.

