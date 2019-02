Træner i tårer: Vi vil til Salas begravelse

Tårerne triller stadig på begge sider af kanalen efter Emiliano Salas tragiske død i et flystyrt i samme, urolige farvand.

Ikke mindst ned ad kinderne på cheftræner hos Nantes, Vahid Halilhodzic, som på et følelsesladet pressemøde fortalte, at han og flere af hans spillere håber at flyve over til argentinerens begravelse i hans hjemland.

Sala var hjemme i Nantes for at sige farvel til dem alle, da han på vej tilbage til Cardiff styrtede ned med den lille propelfly af mærket Piper Malibu sammen med piloten David Ibbotson, der stadig savnes.

- Selvfølgelig vil vi forsøge, men jeg ved endnu ikke hvordan. Vi har diskuteret det med nogle af de spillere, som var meget tæt på ham.

Klubben vil eventuelt forsøge at rykke nogle ligakampe for at få det til at lykkes, siger han til Daily Mirror.

Nantes-træner Vahid Halilhodzic var forleden med til at hylde Sala på banen. Han er stadig meget berørt. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi har allerede spillet tre kampe i denne situation, og vi er nødt til at være stærke, sagde den 66-årige træner, mens tårerne løb.

- Det var chokerende og trist, og jeg kan sige jer, at det ikke er let at komme videre.

Mellem flystyrtet og fundet af Salas lig forsøgte de i Nantes at tro på et mirakel.

- Vi håbede hele tiden. Vi vidste, at håbet var spinkelt, ja næsten utopisk og en illusion. Så blev mistanken bekræftet. Så frygteligt og uretfærdigt. Selv om situationen er værre hos Emilianos og pilotens familier, så der det stadig frygteligt for os.

- Nu vil vi hylde en, som har efterladt et evigt mærke på denne klub for sin opførsel, sin beskedenhed og ikke bare som spiller. Han var virkelig elsket af alle uden undtagelse, sagde Vahid Halilhodzic.

Også kollegaen i Cardiff, manager Neil Warnock, har været meget berørt af tragedien. Foto: Ritzau Scanpix

For en af fagets veteraner har det været rørende at følge reaktionerne.

- Jeg har set næsten alle indenfor sport hylde ham.

- Lige nu, før træningen, vil vi holde en lille ceremoni for at ære ham med den værdighed og ydmyghed, han selv stod for.

Før hans pressemøde lod klubben et stort portræt af Sala fylde sin hjemmeside med ordene: 'Noue ne t'oublierons jamais, Emi!' (vi vil aldrig glemme dig, Emi!)

I Frankrig vil alle weekendens kampe i de to bedste rækker blive indledt med et minuts stående klapsalver til minde om Sala.

Nantes har til søndag eftermiddags hjemmekamp mod Nimes sat billetprisen ned til ni euro for at få flest muligt til at møde frem og hylde Sala.

