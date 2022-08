Træner om Dolberg: Har ikke set ham i lang tid

Der kommer til at gå flere uger, før danske Kasper Dolberg bliver klar igen, efter han i juni blev skadet i sin skulder i tjeneste med landsholdet.

Imens er der kommet endnu en Kasper i OGC Nice, da klubben har købt landsholdsmålmand Kasper Schmeichel i Leicester City, og på et pressemøde blev træner Lucien Favre spurgt ind til, om Schmeichel kan være med til at forløse Dolberg.

Den 24-årige angriber med en fortid i AFC Ajax og Silkeborg IF har været igennem to sløje sæsoner, hvor han i den seneste blot scorede seks gange.

- Det er meget svært at svare på. Han er skadet. Jeg har ikke set ham i meget lang tid. Han træner endnu ikke med holdet, og der kommer til at gå flere uger på den her måde. Vi må se.

- Han vil gerne til VM, så han bliver meget, meget motiveret. Kan ankomsten af Schmeichel hjælpe ham? Nogle gange skal der bare en lille ting til, før en spiller føler sig godt tilpas. Det er sådan noget, der gør forskellen. Det kan blive vigtigt, siger træner Lucien Favre ifølge L'Equipe på et pressemøde.

Der har været rygter om Kasper Dolberg i dette transfervindue, og angriberen har også skiftet agent hen over foråret, hvilket kan indikere, at han gerne vil skifte.

Men så længe den blonde bomber er skadet, er det nok svært at skifte klub.

Dolberg har fortsat to år igen af sine aftale med klubben.