Tragisk sag afgjort

Han var på vej til at skifte fra fransk til engelsk fodbold, og skulle bare flyve den sidste tur over Den Engelske Kanal, før han kunne kalde sig Cardiff-spiller.

Den argentinske angriber Emiliano Sala nåede dog aldrig så langt, for et eller andet gik galt på flyveturen, og flyet med Emiliano Sala ombord styrtede ned i Den Engelske Kanal.

Emiliano Sala i Nantes-trøjen. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Den 28-årige spillers dødsfald startede et retsligt efterspil mellem hans tidligere klub FC Nantes og hans kommende klub Cardiff City.

Cardiff City mente ikke, at de skulle betale de første 6 millioner euro for spilleren, når han aldrig nåede at repræsentere waliserne.

Det mente det internationale fodboldforbund, FIFA, til gengæld, at waliserne skulle.

FIFA-afgørelsen blev af Cardiff anket til sportsdomstolen CAS, og CAS har nu afgjort den juridiske twist om de 6 millioner euro - hvad der svarer til knap 45 millioner kroner.

Emiliano Sala blev mindet af hans tidligere klub Nantes. Foto: Michel Euler/AP/Ritzau Scanpix

'Den anfægtede beslutning, hvor Cardiff City blev dømt til at betale 6 millioner euro til FC Nantes i forbindelse med overførslen af spilleren Emiliano Sala mellem klubberne, er bekræftet.'

'Fordi betingelserne i transferaftalen var opfyldt før spillerens død, blev Nantes' krav om den første rate af transfersummen taget til følge,' skriver CAS i sin erklæring, og stadfæster dermed FIFAs afgørelse.

De resterende 11 millioner euro i handelen, som skulle have haft samlet en værdi af 17 millioner euro, vil ikke blive betalt til den franske klub, da beløbet ikke var en aftalt del af den første betaling.

