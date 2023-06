Trist melding: PSG-målmand tilbage i koma

Det er snart to uger siden, at Paris Saint-Germain-målmanden var ude for en alvorlig rideulykke.

For to dage siden kom der så endelig lidt positivt nyt omkring spanierens tilstand, men nu er situationen tilsyneladende forværret.

- Sergio Rico er i koma igen og forbliver i kritisk tilstand, lyder det fra Virgen del Rocio-hospitalet i Sevilla fredag ifølge flere spanske medier.

Det var d. 28. maj, at Sergio Rico kom ud for en alvorlig ulykke, da han var ude at ride i den lille by El Rocío i det sydlige Spanien.

Reservemålmanden faldt af hesten og blev derefter sparket i nakkeregionen, ligesom han ramte en vogn. Skaderne var så voldsomme, at han endte med at få alvorlige hjerneblødninger.

Siden har det været uvist, hvor det hele ville ende for Sergio Rico, men nu fortsætter overvågningen af ham, mens han er lagt i koma, melder hospitalet, der onsdag ellers delte nyheden om, at han var i bedring.

I sæsonens sidste kamp hyldede PSG-spillerne deres spanske målmand. Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix

- Efterlad mig ikke

Kort efter den forfærdelige nyhed delte målmandens hustru et rørende opslag på sin Instagram-profil.

'Efterlad mig ikke, min elskede. Jeg kan ikke og ved heller ikke, hvordan jeg skal leve uden dig'.

'Vi venter på dig, vi elsker dig,' skrev hun.

Skaden skete dagen efter, at Rico og PSG-holdkammeraterne sikrede sig det franske mesterskab.

Den 29-årige spanske målmand har været i Paris Saint-Germain siden 2019.

Først var han i klubben på en lejeaftale, hvorefter han i 2020 blev hentet på en permanent aftale.