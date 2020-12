Tvivl om dansk landsholdsspiller: Han er for dyr

Der er blevet skrevet meget om Joakim Mæhle og storklubben Marseille, men det sidste kapitel er ikke skrevet endnu. Således vil franskmændene formentlig genoptage jagten på den danske Genk-stjerne i januar.

Marseilles cheftræner, Andre Villas-Boas, bekræfter i hvert fald, at den 23-årige back står på klubbens liste over transfermål.

- Han bliver på vores liste, fortæller Andre Villas-Boas ifølge det belgiske medie RTBF.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Lars Poulsen

I sommer var Marseille ude efter den danske landsholdsspiller, og en handel var også meget tæt på i transfervinduets døende timer, men i sidste ende krævede Genk flere penge, og så faldt handlen til jorden.

Det har Joakim Mæhle efterfølgende erklæret sin utilfredshed med, men et skifte i januar ser ikke ud til at blive meget nemmere. I Marseille tvivler man i hvert fald på, at den tidligere AaB’er havner i den franske havneby.

- Genk beder om for mange penge for ham. Jeg tror ikke, at det vil være muligt, siger Andre Villas-Boas.

Joakim Mæhle har kontrakt med Genk indtil sommeren 2023.

En klub i kaos - sådan gik FCK fra justeringer til revolution

Ståle afslører: Så meget falder hans løn

Nu er det officielt: Skifter navn til Diego Maradona

Næring til VAR-haderne: - Kontroversielt og voldsomt