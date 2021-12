Udelukket i ti kampe

Se Coppa Italia torsdag eksklusivt i Ekstra Bladet+

Præsident i den franske fodboldklub Lyon Jean-Michel Aulas er blevet udelukket fra ti kampe for sin opførsel under en skandalekamp mod Marseille i november.

I fem af de ti kampe er Jean-Michel Aulas, der har ejet Lyon siden 1987, også bandlyst fra bænken, dommerens omklædningsrum og alle officielle arrangementer.

Det oplyser Den Franske Ligaforening (LFP) onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Opgøret i den franske Ligue 1 den 21. november blev afbrudt og siden afblæst, da Marseilles Dimitri Payet efter fem minutters spil fik en vandflaske i hovedet og faldt til jorden.

Den tidligere landsholdsspiller modtog behandling på banen. Senere forlod han banen med en ispose på hovedet, og også resten af spillerne blev sendt i omklædningsrummet af kampens dommer, Ruddy Buquet.

Spørgsmålet om, hvorvidt kampen skulle genoptages, skabte efterfølgende forvirring.

Jean-Michel Aulas krævede angiveligt, at kampen skulle spilles færdig og brugte tilsyneladende sin position i Det Franske Fodboldforbund (FFF) til at true dommeren.

- Uheldigvis er jeg en del af bestyrelsen, og det vil ikke stoppe der, sagde Aulas ifølge dommerens rapport om hændelsen.

Jean-Michel Aulas hævder, at bemærkningen er 'taget ud af kontekst'.

Efter fem kvarters afbrydelse meddelte Lyon, at kampen skulle færdigspilles samme aften, og Lyon-spillerne gik i gang med at varme op.

Men fra Marseille kom den modsatte melding, og det endte med, at kampen blev afblæst.

Som følge af episoden har Lyon allerede fået at vide, at holdet skal spille for lukkede døre i to kampe, ligesom at den franske klub har fået fratrukket et point.

