Uhørt sviner ... fra fodboldstjernes mor

Der er koldt i PSG's frostboks, hvor Adrien Rabiot har ligget i flere måneder.

Den 23-årige franskmand, som har fået en lang fodboldopdragelse hos PSG, er skrottet helt, efter kontraktforhandlingerne brød sammen.

De sidste to uger har han trænet på egen hånd, da han er uønsket i klubben og kan forlade den til sommer, hvor kontrakten løber ud.

Rabiots mor hævder, at han bliver holdt fanget af mesterklubben.

- Han er taget som gidsel af PSG. Snart er det tørt brød, vand og et fangehul. Det er et ondt miljø, siger Veronique Rabiot til L'Equipe.

- En fodboldspiller er til for at spille, ikke for at være lagt på hylden. Adrien har ikke spillet siden december og vil givetvis ikke komme til det før juni.

Hun er dybt overrasket over, at ministrene inden for sports og beskæftigelse ikke er gået ind i sagen.

- Der har været en kaskade af straffe mod Adrien, men ingen gør noget.

- De tager hans bonusser, en del af hans løn, men ingen siger noget.

Foto: Ritzau Scanpix

Derudover forstår hun ikke, hvorfor Neymar kan slippe af sted med at tage skadet til karneval i Rio, mens hendes søn bliver straffet for at komme seks minutter for sent til et møde.

Efter PSG røg ud af Champions League efter det smertefulde nederlag til Manchester United, strøg Rabiot på natklub og fik derfor sin suspendering.

Tidligere har Veronique Rabiot optrådt som agent for sin søn, men i starten af året fortalte AS, at hun var blevet afsat.

