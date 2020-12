Uhyggelige scener - dræbt i grim ulykke

En greenkeeper er afgået ved døden, efter at et lysanlæg væltede ned over ham efter fodboldkampen mellem Lorient og Rennes

En slem ulykke er søndag aften indtruffet i fransk fodbold.

For umiddelbart efter kampen mellem Lorient og Rennes blev en frivillig greenkeeper ramt af et lysanlæg, der bliver brugt til at behandle græstæppet på Stade du Moustoir.

Vidner beretter, at det mobile anlæg tippede og ramte manden, der skreg af smerte. Han blev hurtigt tilset af de tilstedeværende brandmænd og førstehjælpskyndige, der efter lang tids behandling fik ham sendt på Scorff Hospitalet i byen.

Her omkom han senere af sine kvæstelser. Det oplyser Ouest-France.

Her ser man tydeligt det væltede anlæg, der blev brugt til at give græstæppet lys-behandlinger. Foto: Loïc Venance/AFP/Ritzau Scanpix

Det berettes, at flere spillere og ledere lamslåede fulgte behandlingen på græstæppet.

Også byens borgmester, der havde været til stede under kampen - der endte 3-0 til Rennes, lagde ansigtet i alvorlige miner:

- Det er en forfærdelig ulykke. Mere kan jeg ikke sige lige nu, sagde Fabrice Loher - det var inden, at manden, der berettes at være 38 år og far til tre børn, afgik ved døden.

Politiet fortsatte efterfølgende med at undersøge åstedet for at fastlægge, hvad der havde været skyld i ulykken.

Tæt på kæmpe job

Vild målfest

Vild rekord: Scorer efter seks sekunder