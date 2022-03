Uhyggeligt: Stjerne mister benet

Den tidligere Paris Saint-Germain-angriber Bruno Rodriguez har fået amputeret det ene ben.

Det oplyser den franske spillerforening.

Rodriguez måtte på operationsbordet, fordi han havde 'konstante smerter' i benet som følge af hans karriere som professionel fodboldspiller.

Rodriguez spillede det meste af sin karriere i Frankrig i midten af 90'erne, hvor han optrådte for Monaco, Bastia, Metz og Paris Saint-Germain, mens han også var et kort smut forbi England og Premier League i 1999, hvor han optrådte for Bradford.

Paris Saint-Germain har også lagt en hilsen på sociale medier til Rodriguez.

- Klubben sender dig al vores styrke, og vi håber snart, at vi vil se dig på Parc des Princes igen, skriver de.