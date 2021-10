Vækker opsigt: Derfor røg Messi ud igen

Det så mærkeligt ud.

Paris Saint-Germain var nede 0-1 hjemme på Parc des Princes til mestrene fra OSC Lille.

Der var spillet halvdelen af tiden, og nu kom de 11 spillere på banen til 2. halvleg. Men det var den forkerte argentiner, der dukkede op.

Det var ikke Lionel Messi - men derimod landsmanden Mauro Icardi, der ellers havde tilbragt de første 45 minutter på bænken.

Nu var det Messi, der sad derude.

Med tanke på at det kun var ved skader eller kampe, hvor FC Barcelona alligevel var på vej mod en sikker sejr, at Messi blev hevet ud i spansk fodbold, opstod tanken øjeblikkeligt fredag, at han måtte være gået i stykker.

Eller også foretog cheftræner Mauricio Pochettino igen et kontroversielt træk, som han havde gjort i kampen mod Olympique Lyon i september, hvor Messi blev hevet ud et kvarters tid før slutfløjt - uden anden grund, end at troldmanden blev ofret for mere friske kræfter.

Mauricio Pochettino kunne til sidst ånde lettet op. PSG fik vendt et truende nederlag til sejr. Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters/Ritzau Scanpix

Kunne Pochettino finde på at gøre det igen? Og så i en så svær en situation som det var? Havde Messi været så dårlig de første 45 minutter?

Nej. Det var udramatisk. En mindre muskelskade, der også havde holdt ham ude af træningen torsdag, var forklaringen.

- Det var forebyggende efter råd fra lægen. Jeg håber ikke, det er alvorligt, og at han er tilgængelig til næste kamp, kom det fra den argentinske cheftræner.

Man kan så spørge sig selv, hvorfor Messi skulle begynde på banen, hvis han ikke havde kunnet træne torsdag.

Faktum er, at det ikke var nogen imponerende optræden mod Lille, og han er nu noteret for fem ligakampe uden mål og målgivende afleveringer i Ligue 1.

Anderledes fint ser det ud i Champions League, hvor han er noteret for tre scoringer.

Og netop Champions League venter i den kommende ude, hvor PSG møder RasenBallsport Leipzig. Pochettino håber selvsagt, at Messi bliver klar til den kamp.

Paris Saint-Germain formåede i øvrigt at få vendt kampen mod Lille fredag på mål af Marquinhos og endnu en argentiner, Ángel Di María - sejrsmålet sat ind bare to minutter før tid.