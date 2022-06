Valbuena lægger sag om sexvideo bag sig

Den tidligere franske landsholdsspiller Mathieu Valbuena er kommet videre efter en langvarig skandalesag om en sexvideo.

I weekenden valgte Real Madrid-stjernen Karim Benzema at droppe at anke sagen, som han blev kendt skyldig i.

34-årige Benzema blev i november dømt et års betinget fængsel for at have medvirket til forsøg på afpresning af Valbuena med en sexvideo i 2015. Han fik desuden en bøde på over en halv million kroner.

Tirsdag aften sagde 37-årige Valbuena, at han har lagt sagen bag sig.

- Jeg har lagt sagen bag mig efter alle disse år, siger Valbuena til RMC Sport ifølge AFP.

Mens Benzema gjorde comeback for det franske landshold sidste sommer, har den tidligere landsholdskammerat Valbuena senest optrådt for Frankrig for syv år siden.

Valbuena spiller i øjeblikket for græske Olympiakos efter kortere og længere ophold i tyrkiske Fenerbahce, franske Lyon, russiske Dynamo Moskva og franske Marseille.

- Jeg bærer ikke nag. Det var en svær tid, som jeg formåede at samle mig selv op fra.

- Jeg ville ønske, at min karriere var endt på en anden måde, men nu er det blevet sådan, siger Valbuena.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: CHARLES PLATIAU/Ritzau Scanpix

Sagen om afpresningsforsøget stammer fra 2015, hvor Benzema ligesom Valbuena spillede på det franske landshold.

Her agerede Benzema mellemmand for en barndomsven, der var i besiddelse af en sexvideo med Valbuena og dennes kæreste. Vennen krævede penge for ikke at lække videoen.

Politiet var i besiddelse af en optaget telefonsamtale, som anklageren i sagen brugte som indikation på, at Benzema var indblandet i forsøget på afpresning.

Benzema har tidligere indrømmet, at han i landsholdslejren i oktober 2015 henvendte sig til Valbuena angående sexvideoen.

Han har dog under hele forløbet nægtet at have deltaget i pengeafpresningen, men har i stedet hævdet, at han forsøgte at hjælpe Valbuena ud af en svær situation.

Da sagen kom frem i lyset, blev Benzema bandlyst fra landsholdet.

Han fik først comeback sidste år, da landstræner Didier Deschamps forbarmede sig over ham. Fra Deschamps lød det, at 'alle har ret til at begå fejl'.

