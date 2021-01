Vanvittige scener: Fodboldfans går amok

Voldsomme scener udspillede sig lørdag eftermiddag i Marseille.

Her demonstrerede flere hundrede tilhængere af fodboldklubben Olympique Marseille mod klubbens egen præsident, Jacques Henry Eyraud.

De er nemlig langt fra tilfredse med, hvordan han driver storklubben, og de kræver hans afgang.

Det illustrerede de tydeligt med bannere, mens de gik gennem gaderne mod træningsanlægget La Commanderie.

Her forsøgte de at tiltvinge sig adgang, men da det ikke kunne lade sig gøre, fyrede de i stedet enorme mængder af fyrværkeri af, hvilket blandt andet satte ild til et træ.

Angrebet på træningsanlægget afstedkom ifølge politiet 25 anholdelser, og det skete, blot få timer inden Marseille tager imod Rennes i Ligue 1 - dog i den anden ende af byen - og er altså direkte rettet mod klubpræsident Jacques Henry Eyraud.

Gennem de seneste uger har oprøret mod præsidenten ulmet, og alle holdets forskellige fanfraktioner er gået sammen om sagen, hvilket altså foreløbig er kulmineret med angrebet, der varede en lille halv times tid.

På strækningen fra Prado-rundkørslen op til Stade Vélodrome, hvor fansene normalt vandrer i hobetal for at se fodbold, er der opsat bannere mod præsidenten

Sidste sæsons vicemestre ligger aktuelt nummer seks i Ligue 1. De ligger fire point efter aftenens modstander, Rennes, men har en kamp i hånden.

Thorups FCK-aftryk: Nu stråler han igen

Her kan du lave den afgørende forskel

FCK må vente på drømmeangriberen