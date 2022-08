Varm fransk velkomst til Schmeichel

Sidste sæsons femteplads i Ligue 1 skal forbedres, og der skal Champions League på skemaet.

Det er det soleklare mål for den sydfranske klub OGC Nice på tærsklen til denne sæson.

Lucien Favre, der kvalificerede klubben til klubfodboldens forjættede land i 2017, er tilbage, og den schweiziske træner har nu bragt folk som Aaron Ramsey, Marcin Bulka, Alexis Beka Beka og Kasper Schmeichel til Nice.

Sidstnævnte blev onsdag præsenteret i Nice, hvor han står til at afløse den jævnaldrende Walter Benitez, og tilgangen af den tidligere Premier League-mester synes at være populær.

Således var flere tusinde mennesker mødt op for at tage imod ham og give ham en varm velkomst på Promenade du Paillon i hjertet af byen.

Og tilgangen er lige i sidste øjeblik.

Nice åbner sæsonen søndag på udebane i Toulouse.

Kasper Schmeichel har skrevet under på en toårig aftale, og den menes at følge med en option på yderligere et år. Det er dog ikke officielt meldt ud.

Så op til ham som barn

Han forlader Leicester City efter 11 år, og det er bestemt ikke gået ubemærket hen i det engelske, hvor han også får meget varme ord med på vejen af så godt som alle.

- Kasper, det var været en fornøjelse, ven. Alt det bedste, skriver stjerneangriberen Jamie Vardy på Instagram.

Også midtbanespilleren Kiernan Dewsbury-Hall hylder ham:

- Som barn så jeg op til dig, som voksen kaldte jeg dig for en ven. Tak for din hjælp og støtte. Det var en fornøjelse at spille med dig, en ægte Leicester City-legende. Alt det bedste i fremtiden.

- Det er åbenlyst for alle, der har set ham præstere, at Kasper har givet alt for Leicester City i alle kampe. Og på grund af de oplevelser, som han, klubben og vores fans har delt gennem de seneste 11 år, vil han altid være en del af denne familie, skriver klubbens formand, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Kasper Schmeichel var med, da Leicester City vendte tilbage til Premier League i 2014 efter ti års fravær. To år senere vandt de sensationelt Premier League, og i 2021 vandt de tilmed FA Cup'en.

