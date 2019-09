Verdens dyreste ydmyget af egne fans

PSG-tilhængerne gav Neymar den værst tænkelige velkomst, men brasilianeren vil vise, at han vil gøre alt for klubben

'Neymar, din ludersøn' gjaldede det ud på Parc de Princes i Paris.

Den brasilianske superstjerne er langt fra i kridthuset hos de franske mestre efter hans flugtforsøg i dette transfervindue, og fansene buhede ham hver gang de havde chancen.

Ikke ligefrem den velkomst man ønsker, når man spiller på hjemmebane for første gang i fire måneder.

Til slut slut scorede verdens dyreste spiller et fantastisk mål - halvt liggende og med ryggen til mål - der bragte PSG på sejrskurs.

Neymar kunne ikke engang juble passioenret, da han scorede sit drømmemål. Foto: Martin Bureau/AFP/Ritzau Scanpix

'20 millioner euro for at at tage tilbage til Messi. Ingen kælling i Paris' står der på banneret. Foto: Martin Bureau/AFP/Ritzau Scanpix

Der blev jublet, men det var ikke en lykkelig Neymar, der mødte pressen efter kampen.

- Jeg forstår fansene og ved, at det er hårdt for dem. Men nu er jeg PSG-spiller.

- Jeg har ikke nogen speciel besked til PSG-fansene. Jeg er vant til at blive buhet gennem hele min karriere. Fra nu af ved jeg, at alle kampe bliver som en udekamp for mig. Det er ærgerligt.

- Jeg har intet mod fansene. Jeg sagde, jeg ville afsted og jeg gentog det. Jeg vil ikke gå i detaljer. Det er forbi. Jeg er PSG-spiller og vil give alt inde på banen.

Thomas Tuchel, træner i PSG, fortæller, at Neymar er en følsom fyr, men at han forstår tilhængernes reaktion.

- Sådan er livet, for det er ikke nemt for fansene i transferperioden. Derfor må vi acceptere den opførsel. Jeg vil ikke dømme. Det er sådan det er.

- Det er ikke nemt. han kan spille bedre med flere driblinger og flere løb. .

