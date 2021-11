Vil kyle stjernen på porten

Skiftet til Paris Saint-Germain (PSG) er så småt begyndt at udvikle sig til et vaskeægte mareridt for den spanske forsvarsstjerne Sergio Ramos.

Midtstopperen har ikke været i aktion siden femte maj 2021 og sidder fortsat ude med en skade, hvilket har givet bekymrende panderynker i den franske hovedstad.

Ifølge det velkendte, franske medie Le Parisien overvejer PSG nu at ophæve kontrakten med den spanske stjerne. Ifølge selvsamme medie er stemningen ikke den bedste i øjeblikket som følge af Ramos' nuværende skade.

Derfor kan klubben altså ikke udelukke, at man vil slutte samarbejdet med forsvarsdiregenten. Det kræver dog, at pokalvinderne fra sidste sæson kan nå til enighed med stopperen, hvis kontrakt udløber til 2023.

Ramos blev i sommer hentet til den franske hovedstad på en fri transfer fra Real Madrid, hvor han optrådte over 16 sæsoner. Her nåede stjernen at spille 671 kampe med 101 mål for 'Los Blancos'.

Den afsluttende tid i den spanske hovedstad var dog fyldt med skader, hvilket også lå til grund for, at landstræner Luis Enrique ikke udtog ham til den spanske EM-trup.

PSG's nummer fire har fortsat sin debut til gode, men efter beretningen fra det franske medie og hans nuværende skade, er det uvis, om Ramos overhovedet kommer i aktion i den mørkeblå trøje.