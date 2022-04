Vil rive hans kontrakt i stykker

Han kom til klubben som et kæmpe navn, men indtil videre er det ikke meget, forsvarsspiller Sergio Ramos har kunnet spille for Paris Saint-Germain.

Ramos har døjet med alverdens skadesproblemer i denne sæson og har kun spillet tre hele ligakampe for den franske klub, der dog alligevel er på vej mod et sikkert mesterskab.

De mange skadesproblemer kan nu få betydning for Ramos' fremtid i klubben, for ifølge et fransk medie arbejder PSG på at komme ud af aftalen med Ramos.

Han har kontrakt et år endnu, den tidligere Real Madrid- og Sevilla-stopper, men ifølge Le Parisien er PSG åben for at rive hans kontrakt over, hvis en klub er interesseret i at hente ham på en aftale og vil overtage hans løn.

Ramos kom til PSG i sommer som et kæmpe navn, og det er ikke peanuts, han tjener, så det er spørgsmålet, om der er en anden klub, der er klar til at tage en chance med den 36-årige.

Og der skal altså en klub til at overtage lønnen - eller en del af den - for ellers kan PSG lige så godt holde på spanieren, der måske kan være mere fit i næste sæson og hjælpe klubben på banen.

Spilleren har angiveligt selv et ønske om at fortsætte i Paris, men PSG afsøger nu markedet og muligheden for at komme ud af aftalen.

I alt har Ramos spillet otte førsteholdskampe for PSG i denne sæson.