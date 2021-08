Vild PSG-plan: Messi og Ronaldo på samme hold

Efter Lionel Messis skifte til Paris Saint-Germain taler fodboldelskere allerede om det mest stjernebesatte hold siden Real Madrids galacticos i starten af årtusindet.

Og Madrid-avisen AS fortæller nu yderligere nyt om to fremtidige handler, der viser, at PSG-ejer Nasser Al-Khelaifis drøm ikke har nogen grænser.

PSG vil således ikke sælge Kylian Mbappé til Real Madrid denne sommer.

- AS forstår, at PSG allerede har indset, at Mbappé skifter til Bernabeu gratis efter næste sæson. De ved, at den unge stjerne har meget klare idéer om den manglende forlængelse og intet vil få ham til at skifte mening.

- I stedet vil PSG skrive under med Cristiano Ronaldo, der også vil kunne forlade Juventus 30. juni 2022, skriver AS.

Messi og Ronaldo sammen i PSG næste sommer? Foto: Joan Monfort/Ritzau Scanpix

Angel di Maria er en af de spillere, der i denne sæson skal ligge og aflevere til et stjerneangreb med Lionel Messi, Neymar og Kylian Mbappé, og han kan godt forstår hvis andre verdensstjerner også gerne kommer til Paris.

- Cristiano må have lyst til at dræbe sig selv, fordi han ikke er her. Mængden af kvalitetsspillere i PSG nu er noget unikt.

- Det er ikke noget, der sker ofte, men store spillere vil altid spille med de bedste, og det vil Cristiano også, siger di Maria til Marca.

Udover Lionel Messi er også spillere som Sergio Ramos, Georgino Wijnaldum og Gianluigi Donnarumma kommet til Paris denne sommer.

Tidligere topmanager har tidligere været fremme og fortælle, at Lionel Messi vil ødelægge balancen i PSG.