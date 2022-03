Vilde scener: Buhes ud af egne fans

Det var på forhånd blevet annonceret af Paris Saint-Germains fanklub, at de dyrtbetalte PSG-stjerner ville blive mødt af massive protester i forbindelse med søndagens hjemmekamp mod Bordeaux, og fansene har holdt deres ord.

Fra det øjeblik, Paris Saint-Germain-spillerne trådte ind på banen for at starte opvarmningen, begyndte en massiv pibekoncert på Parc des Princes, og sådan er det fortsat med uformindsket styrke.

Da PSG-holdet blev annonceret i højtalerne før kickoff, blev der især buhet af Lionel Messi og Neymar. Det skyldes formentlig, at de i midtugen leverede en skuffende indsats mod Real Madrid og røg ud af Champions League.

Protesterne var så højlydte, at deejayen måtte skrue op for musikken for at overdøve pibekoncerten.

I skrivende stund er der fuld gang i opgøret mellem Paris Saint-Germain og Bordeaux, og hver gang Lionel Messi og Neymar har bolden, skrues der op for pibekoncerten blandt publikum.

Det samme er tilfældet, når Mauricio Pochettinos ansigt vises på storskærmen.

Kun Kylian Mbappé går fri af protesterne, og han har kvitteret for kærligheden ved at bringe hjemmeholdet foran 1-0.

Senere er Neymar kommet på tavlen, men det var kun til sporadisk jubel fra tilskuerpladserne.

Efter 60 minutter kan Leandro Paredes gøre det til 3-0 til hjemmeholdet, som også bliver kampens slutresultat.