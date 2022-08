Vilde scener da legenden dukkede op

Hans storhedstid ligger efterhånden nogle sæsoner tilbage, og skiftet fra Inter til Olympique Marseille mandag skete da også, efter Alexis Sánchez' kontrakt var opløst efter gensidig aftale mellem klub og spiller.

Men derfor kan man som fan da godt være oppe og ringe over ankomsten.

Det er de sydfranske Marseille-fans i hvert fald, hvad ovenstående klip fra Twitter bevidner.

Hundredvis af fans var mødt op i lufthavnen, da den 33-årige chilener ankom tirsdag fra Milano, og de havde medbragt flag, bannere og selvfølgelig en sund portion pyroteknik til at markere glæden.

Annonce:

- Lå låååå, lå låååå. Sááááááááncheeeeeeez, Sááááááááncheeeeeeez, brølede de, så stemmerne onsdag må være en anelse grødede. Og så smilede Sánchez sit velkendte smil fra øre til øre.

Han ville på et tidspunkt lige ud og hilse på nogle af dem bag de opsatte barrierer, og hér gled han, hvilket omgående fik flere medier til at skrive, at han nær var blevet skadet.

Nu rejste Sánchez sig omgående og gik videre uden problemer, så helt galt var det ikke. Og jubelen fortsatte ufortrødent.

Han gennemgik et lægetjek onsdag formiddag, og blev senere på dagen officielt præsenteret i den franske storklub.

Olympique Marseille blev toer i Ligue 1 sidste sæson og har i den grad tænkt sig at byde Paris Saint-Germain op til dans, efter de har hentet folk som Pau López, Jordan Veretout og Cengiz Ünder i Roma, Mattéo Gúendouzi i Arsenal, Arkadiusz Milik i Napoli og ikke mindst Luis Suárez i Granada.

Sidstnævnte blev som indskifter dobbelt målscorer, da Marseille åbnede sæsonen med en 4-1-sejr over Stade de Reims.

Annonce:

Alexis Sánchez havde uden sammenligning sine største sæsoner for FC Barcelona og Arsenal 2011-2018, mens hans ophold efterfølgende i Manchester United og Inter har været mere bumlede. I begge klubber har han døjet med skadesproblemer med jævne mellemrum.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: