VM-legenden i alvorlige problemer efter ny nedtur

Alarmklokkerne ringer i Monaco, men holdets nye cheftræner, den tidligere stjerneangriber Thierry Henry, forsøger at parkere negativiteten efter nederlag i sin debut.

Lørdag tabte Monaco 1-2 ude mod Strasbourg. Det var holdets fjerde nederlag på stribe og niende i træk uden sejr i Ligue 1, hvor Monaco ligger næstsidst og til nedrykning efter ti runder.

For første gang siden sin ankomst til klubben som træner stod Thierry Henry i spidsen for Monaco-mandskabet.

Monegaskerne kom bagud i det 17. minut, og et rødt kort til Samuel Grandsir samt en skade til Radamel Falcao hjalp ikke på chancerne for et comeback.

Bagud 0-2 reducerede Monacos Youri Tielemans til sidst på et straffespark, men da var det for sent.

- Det var ikke nemt. Vi forsøgte at ændre på nogle ting, og det virkede i begyndelsen, men så lukkede vi målet ind ved en menneskelig fejl.

- Vi forsøgte at ændre kampen, men desværre blev Sam (Grandsir, red.) udvist. Derefter blev det sværere, men vi blev ved med at prøve.

- Men jeg forsøger at fokusere på det positive midt i det negative. Kampen kunne have vendt til vores fordel, men det gjorde den ikke. Vi mistede også Falcao i første halvleg, så det var ikke et drømmescenarie, siger Henry ifølge nyhedsbureauet AFP.

Monaco har også tabt sine to første kampe i Champions League. Onsdag jagter holdet oprejsning ude mod Club Brugge.

Se også: Medierne går amok i eufori: Dansk komet hyldes for fænomenal debut

Se også: Risikerer hård straf: Her går 1. divisions-træner helt amok

Zlatan kunne ikke holde masken: Syvårig skråler nationalsangen

Se videoen: Fans angrebet efter dansk pokalkamp

Fik drøje hug for satire af Serena: Svaret fra hans arbejdsgiver er mesterligt