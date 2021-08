Voldsomme scener: Storkamp afbrudt

Massiv uro og tumultariske scener førte søndag til afbrydelse af storkampen mellem Nice og Marseille i Ligue 1.

Marseille-spilleren Dimitri Payet blev efter 74 minutter ramt af en flaske kastet fra Nices fans. Den sendte ham i græsset og efterfølgende regnede det ind med yderligere kasteskyts.

Payet svarede igen ved at sende to kastede flasker direkte tilbage mod de angribende tilhængerne.

Denne modreaktion fik en større gruppe af fans til at storme direkte ind på banen målrettet efter Payet og resten af Marseille-spillerne.

Spillere fra begge hold kom efterfølgende i sammenstød med de angribende fans. Dommeren afbrød herefter kampen og fik sendt begge hold i omklædningsrummet.

RMC Sport melder i deres live-blog fra kampen, at de tre Marseille-spillere Luan Peres, Matteo Guendouzi og Dimitri Payet er kommet til skade som følge af urolighederne.

Foto: Eric Gaillard/Reuters/Ritzau Scanpix

Fransk politi måtte træde til for at få de invaderende fans under kontrol, og Nices direktør Jean-Pierre Rivère var ligeledes på banen for at få beroliget sine rasende fans ifølge L'Equipe.

Det er ikke helt til at forstå den store vrede fra hjemmeholdets fans. Kun 25 minutter tidligere havde Kasper Dolberg bragt deres hold i front.

Landsholdsangriberen styrede et indlæg i nettet med brystet og scorede kampens eneste mål inden afbrydelse.

Det var danskerens tredje mål i lige så mange kampe i denne sæson.