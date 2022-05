Vrede stjerner reagerer på Mbappé-beslutning

Så sikker som amen i kirken - troede de! Men i 11. time vendte Kylian Mbappé Real Madrid ryggen og skrev under på en ny kontrakt med PSG.

De nykårede spanske mestre er allerede indehavere af én af verdens farligste angribere i form af Karim Benzema, der på de sociale medier har sendt en stikpille i retning af sin landsmand Mbappé.

På sin Instagram-story har Benzema nemlig postet et billede, der kraftigt signalerer, at han føler, at Mbappé har forrådt Los Blancos.

På billedet ses den afdøde amerikanske rapstjerne Tupac Shakur, bedre kendt som 2Pac. Bag hans ene skulder ses en mand, der kigger ind i kameraet. Denne mand var 2Pac's ven, men "vennen" endte med at forråde rapperen. Benzemas hentydning er dermed tydelig.

Foto: Screenshot fra Karim Benzemas Instagram-story

Klage er klynk

Efter Mbappés nye kontrakt med PSG har La Liga indgivet en klage til UEFA, hvori de anklager den franske mesterklub for at angribe den økonomiske stabilitet i europæiske fodbold. Det kan du læse mere om her.

Kort fortalt går klagen på, at PSG ikke burde kunne indgå så dyr en aftale med en spiller, når de har leveret et underskud på flere milliarder kroner de seneste sæsoner, og når truppen i forvejen har kostet mere end 650 millioner kroner i denne sæson.

Men den præmis giver den tidligere engelske topangriber Gary Lineker ikke meget for. På Twitter skriver Lineker:

'Jeg elsker spansk fodbold, men al den klynk om, at Mbappés forlængelse med PSG ødelægger sporten er for meget. De to spanske giganter (Real Madrid og Barcelona, red.) har altid tiltrukket og betalt enorme beløb for sportens superstjerner. Man kan ikke altid få det, som man gerne vil have det.'

Også den tidligere Manchester United-kaptajn Gary Neville har kommenteret klagen, og her vises heller ingen medynk:

'La Liga kan gøre det (klage, red.)! De er lige så korrupte som resten,' skriver Gary Neville:

Med PSG vandt Kylian Mbappé i denne sæson sit femte franske mesterskab i karrieren. Benzema og co. i Real Madrid blev også nationale mestre og står yderligere i en Champions League-finale mod Liverpool den 28. maj.