- Zlatan hadede ham!

Zlatan Ibrahimovic havde en fantastisk tid i Paris Saint-Germain fra 2012 til 2016, da svenskeren hamrede 113 mål ind i 122 ligakampe.

Men vedvarende rygter mere end antydede, at alt ikke var fryd og gammen i Paris under svenskerens regime.

Blandt andet blev der rapporteret hyppigt om splittelse i omklædningsrummet, og at de to verdensstjerner Zlatan Ibrahimovic og uruguayanske Edinson Cavani skulle stå i hver sin lejr.

De rygter bliver nu bakket op af franskmanden Michaël Ciani, der spillede sammen med Zlatan Ibrahimovic i amerikanske LA Galaxy.

- Zlatan fortalte, at alt var fint bortset fra én enkelt person, og den person var Cavani. Han sagde til mig, at han direkte hadede tre-fire spillere, som han havde truffet i sin karriere, og Cavani var en af dem, beretter Michaël Ciani til RMC Sports ifølge AS og fortsætter.

- Selv hvis du bare var venner med Cavani, så brød Zlatan sig ikke om det. Du er enten med 'Ibra', eller også er du imod ham, siger Ciani.

De to kamphaner kunne nu også juble sammen, når der var succes. Foto: Francois Mori/Ritzau Scanpix

Det er en dårligt bevaret hemmelighed, at uruguayaneren heller ikke var stor fan af sin svenske angrebskollega.

Selv om Cavani ikke var direkte, så er der næppe nogen tvivl om, at han ikke var trist, da Zlatan forlod den franske hovedstad.

- Da Zlatan var her, måtte jeg spille i en anden position. Jeg besluttede mig for at gøre mit bedste og leve op til kravene, men nu kan jeg endelig spille, hvor jeg er bedst. I angriberpositionen har jeg mere frihed, og der er her, jeg foretrækker at være. Det er det her, jeg elsker, og det er det, som giver resultaterne, sagde Cavani, da Zlatan havde pakket kufferten.

Zlatan Ibrahimovic har nu kontrakt i AC Milan, men superstjernen har i coronapausen trænet med i sin svenske klub, Hammarby.

