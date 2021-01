Fremtiden på plads: Tager afløserens job

Der gik ikke længe, inden den for nyligt fyrede AC Horsens-træner Jonas Dal fandt en ny klub.

Lørdag er han blevet præsenteret som ny cheftræner i den færøske klub HB Thórshavn, skriver det færøske medie Sosialurin.

HB Thórshavn vandt i november mesterskabet på Færøerne med en anden dansk træner i spidsen, Jens Berthel Askou.

Og netop 38-årige Jens Berthel Askou overtog mandag 44-årige Jonas Dals tidligere job som cheftræner i AC Horsens. De to trænere er altså endt med at bytte job.

Jonas Dal blev ansat i AC Horsens i sommer, efter at den tidligere cheftræner Bo Henriksen meldte ud, at han ikke agtede at forlænge sin kontrakt, som stod til at udløbe i sommeren 2021.

Det fik Horsens til at afskedige Bo Henriksen før tid, og ind kom Jonas Dal, der dermed skulle forsøge at sikre endnu en Superliga-sæson til AC Horsens.

Det blev dog ikke til mere end 11 Superliga-kampe, før AC Horsens igen skulle på trænerjagt. Jonas Dal hentede blot én Superliga-sejr og i alt seks point, inden han blev fyret i december.

HB Tórshavn vandt både mesterskabet og pokaltitlen i 2020, ligesom klubben fik det næsthøjeste antal point nogensinde i en sæson og slog rekorden for antal scorede mål.

Jonas Dal, der startede som ungdomstræner i begyndelsen af 00'erne, har ud over AC Horsens blandt andet stået i spidsen for Hobro, Esbjerg og FC Fredericia i Danmark.